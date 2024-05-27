Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Иностранные инвесторы сдержанно-негативно оценивают инвестиционный климат в Украине. Среди основных факторов, влияющих на него – война, коррупция и слабая судебная система. Об этом говорится в ответе Европейской Бизнес Ассоциации на запрос УНН.

"Следует сказать, что иностранные инвесторы достаточно сдержанно оценивают инвестиционный климат Украины, можно сказать, даже сдержанно-негативно, и больше занимают позицию наблюдения", - отметили в ЕБА.

В Ассоциации добавили, что иностранные инвесторы приезжают в Украину, изучают разные возможности, но массово средства в украинский бизнес не вкладывают.

Мы в Ассоциации ежегодно проводим Инвестиционный индекс, чтобы понимать, какова ситуация с инвестициями. Так вот, в конце 2023 года интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины незначительно снизился – до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года). Сейчас большинство, а именно 84% опрошенных директоров членских компаний Ассоциации, считают инвестклимат неблагоприятным - отметили в ЕБА.

По их данным, около половины респондентов (48%) указывают на ухудшение инвестиционного климата, 39% считают, что существенных изменений не произошло, и 13% считают, что инвестклимат улучшился.

Полномасштабная военная агрессия россии против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором и третьем местах – коррупция и слабая судебная система.

Как вы видите и из цифр, ситуацию нельзя назвать положительной. Так что каждый инвестор, готовый инвестировать в Украину, можно сказать, на вес золота. И каждого честного инвестора нужно защищать и поддерживать. Ведь это прежде всего о репутации страны и доверии. Если мы как страна будем приоритизировать и одних поддерживать, а другим мешать работать, то, в конечном случае, все же негативное влияние будем испытывать только мы, как страна. Ведь остальные будут не готовы заходить в страну, понимая, что правила игры могут быть нечестными - подчеркнули в ЕБА.

В Ассоциации считают, что особенно сейчас к справедливости, равных и честных правилах игры Украине стоило бы очень и очень внимательно относиться, потому что экономику нужно не просто поддерживать, но и стимулировать и развивать. А для этого, в частности, нужен новый капитал.

Дополним

В Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития считают, что любые кейсы проблемного сотрудничества украинского бизнеса с иностранными инвесторами негативно сказываются на имидже Украины и инвестиционном климате. В частности, по словам члена парламентского комитета Богдана Кицака, конфликт вокруг зернового терминала "Олимпекс" в Одессе может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Украины. Поэтому нардепы планируют изучить ситуацию с ним на ближайших заседаниях комитета.

Более подробно о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".