Виграш в лотерею допоможе американцю реалізувати давню мрію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Жителю штату Північна Кароліна пощастило виграти в лотерею двічі всього за п'ять тижнів, повідомляє агентство UPI, передає УНН.
Ім'я щасливчика - Майкл Буйнікі, 9 лютого він виграв 100 тис. дол, через п'ять тижнів ще 750 тис. дол.
"Виграш допоможе мені реалізувати мою 30-річну мрію. Я хочу реставрувати Corvette 1966 року випуску", - поділився планами американець.
З урахуванням вирахування податків, другий виграш М.Буйнікі становить 529 тис. дол.
Нагадаємо, пенсіонер з Тернопільської області вісімнадцять років мріяв про великий виграш у лотерею, але пощастило йому лише в лютому цього року. Він виграв 1 млн грн в державну лотерею "Лото-Забава" і став почесним учасником "Клубу мільйонерів "М.С.Л.".