Выигрыш в лотерею поможет американцу реализовать давнюю мечту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Жителю штата Северная Каролина посчастливилось выиграть в лотерею дважды всего за пять недель, сообщает агентство UPI, передает УНН.
Имя счастливчика — Майкл Буйники. 9 февраля он выиграл 100 тыс. долл, спустя пять недель еще 750 тыс. долл.
"Выигрыш поможет мне реализовать мою 30-летнюю мечту. Я хочу реставрировать Corvette 1966 года выпуска“, — поделился планами американец.
С учетом вычета налогов, второй выигрыш М. Буйники составляет 529 тыс. долл.
Напомним, пенсионер из Тернопольской области восемнадцать лет мечтал о крупном выигрыше в лотерею, но посчастливилось ему только в феврале этого года. Он выиграл 1 млн грн в государственную лотерею “Лото-Забава” и стал почетным участником “Клуба миллионеров “М.С.Л.”.