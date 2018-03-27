Виграний в лотерею мільйон допоміг британській парі впоратися із кризою

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Подружжя з Англії стали щасливими володарями мільйонного виграшу в лотерею, передає УНН з посиланням на Mirror.

Більш відповідного часу для виграшу бути не могло, впевнені Тарін і Грант Хокс.

“Нам пощастило виграти в лотерею після того, як Грант був змушений відмовитися від роботи через поганий стан здоров’я”, — розповіла англійка.

Ініціатором покупки лотерейного квитка була Тарін.

“3 березня я помітила, що у нас залишилося 2 фунта (майже 3 дол. — ред.) на онлайн-рахунку Національної Лотереї, і я вирішила придбати квиток”, — пояснила вона.

Подружжя дізналося про виграш на наступний день. Тепер, 39-річна Тарін і 41-річний Грант Хокс є власниками 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн дол. — ред.).

Нагадаємо, що першим онлайн-мільйонером “Лото-Забава”, яку проводить оператор державних лотерей “М.С.Л.”, став Анатолій Юрченко з Київської області. 23 жовтня у тиражі № 898 він виграв 1 млн гривень, а пізніше став учасником “Клубу мільйонерів” М.С.Л.". Рік по тому він поділився історією про те, як склалося його життя після виграшу.

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