Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вифлеємський вогонь миру сьогодні прибув до України й вже запалав у киян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Національної скаутської організації "Пласт", передає УНН.
"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій. Так, до Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, аби "на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках".
"Від сьогодні ми розпочинаємо естафету поширення Вогню по всій Україні", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Відня.