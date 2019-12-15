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Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вифлеємський вогонь миру сьогодні прибув до України й вже запалав у киян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Національної скаутської організації "Пласт", передає УНН. 

"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій. Так, до Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, аби "на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках".

"Від сьогодні ми розпочинаємо естафету поширення Вогню по всій Україні", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Відня.

Українські Національні Новини

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