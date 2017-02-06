Відзавтра в Україні стане значно холодніше
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із завтрішнього дня в Україні стане значно холодніше, температура повітря в більшості областей знизиться вночі до 12-17°. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
“7-8 лютого очікується значне похолодання; в Україні, крім Закарпаття, температура знизиться вночі до 12-17°, у східних, Чернігівській та Сумській областях до 20-26°, вдень до 9-15°морозу; у південних та прикарпатських областях вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу”, — сказано у повідомленні.
Так, в більшості областей, крім східних та північно-східних, випадатиме сніг, у центральних, західних, вночі 8 лютого і у Житомирській та Київській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, на Закарпатті та півдні мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вночі 8 лютого сильні опади; у західних, центральних та південних областях пориви вітру
15-22 м/с.
Окрім того, 9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території країни до 18-23°, на півдні та Прикарпатті до 8-13° морозу, денна — істотно не зміниться, опади припиняться.
На дорогах ожеледиця.
Окрім того, на Київщині 7-8 лютого очікується значне похолодання, мінімальна температура повітря знизиться до 12-17° морозу; невеликий та помірний сніг, вночі 8 лютого у західних та південних районах області місцями сильний, хуртовини. 9 лютого припинення опадів, подальше зниження нічної температури до 18-23°. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, 6 лютого в Києві очікуються сильні снігопади.