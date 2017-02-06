С завтрашнего дня в Украине станет значительно холоднее

"7-8 февраля ожидается значительное похолодание; в Украине, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 °, в восточных, Черниговской и Сумской областях до 20-26 °, днем ​​до 9-15 ° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 3-9 °, днем ​​0-5 ° мороза ", - говорится в сообщении.

Так, в большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, будет идти снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15-22 м / с.

Кроме того, 9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23 °, на юге и Прикарпатье до 8-13 ° мороза, дневная - существенно не изменится, осадки прекратятся.

На дорогах гололедица.

Кроме того, в Киевской области 7-8 февраля ожидается значительное похолодание, минимальная температура воздуха снизится до 12-17 ° мороза; небольшой и умеренный снег, ночью 8 февраля в западных и южных районах области местами сильный, метель. 9 февраля прекращение осадков, снижение ночной температуры до 18-23 °. На дорогах гололедица.

Как сообщал УНН, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады.