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Від’єднав станцію від енергосистеми України: окупаційному очільнику Запорізької АЕС повідомили про підозру

Від’єднав станцію від енергосистеми України: окупаційному очільнику Запорізької АЕС повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 489148 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Окупаційному очільнику Запорізької АЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру «директору» Запорізької АЕС Олегу Романенку.

До цього «призначення» росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області країни-агресора.

Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став «директором» створеної загарбниками «експлуатуючої організації Запорізької АЕС», яка входить до структури Росатому.

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Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

У подальшому «посадовець» організовував роботу атомного об’єкта в інтересах росії.

Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

У разі незгоди – погрожував «звільненням» та переслідуваннями з боку каральних органів рф.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
▪️ ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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