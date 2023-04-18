Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Оккупационному руководителю Запорожской АЭС, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно захваченной части Украины.
По результатам следственных действий сообщено о подозрении «директору» Запорожской АЭС Олегу Романенко.
До этого «назначения» россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области страны-агрессора.
После захвата украинского энергообъекта Романенко стал «директором» созданной захватчиками «эксплуатирующей организации Запорожской АЭС», которая входит в структуру Росатома.
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Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания москвы по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.
В дальнейшем «чиновник» организовывал работу атомного объекта в интересах россии.
Для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.
В случае несогласия – угрожал «увольнением» и преследованиями со стороны карательных органов рф.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Романенко подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
▪️ ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.