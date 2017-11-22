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Видворення громадян Грузії з території України було незаконним - Лутковська

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Переміщення громадян Грузії з території України, яке відбувалось в жовтні-листопаді в рамках операції "Мігрант", відбулося з явним порушенням законодавства України. Про це на прес-конференції заявила уповноважена з прав людини України Валерія Лутковська, передає кореспондент УНН.

Так, за її словами, громадян Грузії не попередили завчасно про анулювання їхніх дозвільних документів на перебування в Україні, а також не надали можливості оскаржити рішення в суді.

Крім того, вони мали б самі купити зворотній квиток і полетіти цивільним літаком. Згідно з даними Державної міграційної служби і Державної авіаційної служби України, такої інформації немає. Отже їх, скоріше за все, відправили літаком правоохоронних органів.

"Це є прямими порушенням законодавства України. В зв'язку з цим, я б хотіла публічно звернутись до правоохоронних органів України з проханням повернути ситуацію в правове русло", - заявила В.Лутковська.

Також, за словами омбудсмена, крім українського законодавства було порушене також міжнародне. Зокрема, стаття 5 (про особисту свободу і недоторканість) та стаття 6 (Право на справедливе судове рішення) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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