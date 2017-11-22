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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 8018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 65196 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 84229 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 89147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68812 просмотра

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Выдворение граждан Грузии с территории Украины было незаконным - Лутковская

Выдворение граждан Грузии с территории Украины было незаконным - Лутковская

Киев  •  УНН

 • 20247 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Перемещение граждан Грузии с территории Украины, которое происходило в октябре-ноябре в рамках операции "Мигрант", произошло с явным нарушением законодательства Украины. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченная по правам человека Украины Валерия Лутковская, передает корреспондент УНН.

Так, по ее словам, граждан Грузии не предупредили заранее об аннулировании их разрешительных документов на пребывание в Украине, а также не предоставили возможности обжаловать решение в суде.

Кроме того, они должны были сами купить обратный билет и улететь гражданским самолетом. Согласно данным Государственной миграционной службы и Государственной авиационной службы Украины, такой информации нет. Так что их, скорее всего, отправили самолетом правоохранительных органов.

"Это прямое нарушение законодательства Украины. В связи с этим, я бы хотела публично обратиться в правоохранительные органы Украины с просьбой вернуть ситуацию в правовое русло", - заявила В.Лутковская.

Также, по словам омбудсмена, кроме украинского законодательства было нарушено также международное. В частности, статья 5 (о личной свободе и неприкосновенности) и статья 6 (право на справедливое судебное решение) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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