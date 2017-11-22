Выдворение граждан Грузии с территории Украины было незаконным - Лутковская

Так, по ее словам, граждан Грузии не предупредили заранее об аннулировании их разрешительных документов на пребывание в Украине, а также не предоставили возможности обжаловать решение в суде.

Кроме того, они должны были сами купить обратный билет и улететь гражданским самолетом. Согласно данным Государственной миграционной службы и Государственной авиационной службы Украины, такой информации нет. Так что их, скорее всего, отправили самолетом правоохранительных органов.

"Это прямое нарушение законодательства Украины. В связи с этим, я бы хотела публично обратиться в правоохранительные органы Украины с просьбой вернуть ситуацию в правовое русло", - заявила В.Лутковская.

Также, по словам омбудсмена, кроме украинского законодательства было нарушено также международное. В частности, статья 5 (о личной свободе и неприкосновенности) и статья 6 (право на справедливое судебное решение) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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