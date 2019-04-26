Відвідувачів Чорнобильської зони за кілька років побільшало майже у 10 разів

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість відвідувачів Чорнобильської зони за кілька років збільшилася майже в 10 разів. Про це розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства екології та природних ресурсів України у Facebook.