Відвідувачів Чорнобильської зони за кілька років побільшало майже у 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість відвідувачів Чорнобильської зони за кілька років збільшилася майже в 10 разів. Про це розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства екології та природних ресурсів України у Facebook.
Так, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак сьогодні, 26 квітня, перебував з робочим візитом на території Чорнобильської зони.
Він розповів, що кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської АЕС з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тис. до 70 тис. осіб.
За словами міністра, половина з них – іноземці.
Нагадаємо, за три місяці зону відчуження ЧАЕС з екскурсією відвідали понад 11 тис. людей.
Як повідомляв УНН, за рік зону відчуження ЧАЕС з екскурсією відвідали майже 72 тис. людей.