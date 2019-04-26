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Посетителей Чернобыльской зоны за несколько лет стало больше почти в 10 раз

Посетителей Чернобыльской зоны за несколько лет стало больше почти в 10 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество посетителей Чернобыльской зоны за несколько лет увеличилось почти в 10 раз. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства экологии и природных ресурсов Украины в Facebook.

Так, министр экологии и природных ресурсов Семерак сегодня, 26 апреля, находился с рабочим визитом на территории Чернобыльской зоны.

Он рассказал, что количество посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилась с 8 тыс. до 70 тыс. человек.

По словам министра, половина из них - иностранцы.

Напомним, за три месяца зону отчуждения ЧАЭС с экскурсией посетили более 11 тыс. человек.

Как сообщал УНН, за год зону отчуждения ЧАЭС с экскурсией посетили почти 72 тыс. человек.

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