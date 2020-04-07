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Відсторонення від посади начальника Бердянського морпорту: суд не задовольнив скаргу Барчана

Відсторонення від посади начальника Бердянського морпорту: суд не задовольнив скаргу Барчана

Київ • УНН

 • 7918 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу про відсторонення начальника Бердянської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана від займаної посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"За результатами розгляду апеляційної скарги суд відмовив у її задоволенні та залишив без змін ухвалу слідчого судді про відсторонення підозрюваного із займаної посади до 26 квітня 2020 року“, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.

Нагадаємо, ВАКС відправив під варту начальника державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” Олександра Барчана з альтернативою внесення застави у сумі 295 тис. гривень. Проте, за Олександра Барчана внесли заставу у сумі 295 тис.

Як повідомляв УНН, начальнику державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” Олександру Барчану повідомлено про підозру у завданні державі збитків на майже 2,5 млн гривень.

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