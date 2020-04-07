Отстранение от должности начальника Бердянского морпорта: суд не удовлетворил жалобу Барчана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение об отстранении начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд отказал в ее удовлетворении и оставил без изменений постановление следственного судьи об отстранении подозреваемого от занимаемой должности до 26 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившим ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Напомним, ВАКС отправил под стражу начальника государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" Александра Барчана с альтернативой внесения залога в сумме 295 тыс. гривен. Однако, за Александра Барчана внесли залог в сумме 295 тыс.
Как сообщал УНН, начальник государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" Александру Барчану сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на почти 2,5 млн гривен.