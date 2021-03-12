Відставка Жмака: що про це пишуть Telegram-канали

Примітка: до інформації з Telegram-каналів слід ставитися як до "чуток", які іноді бувають правдивими

"Дійсно Володимир Жмак зараз за крок до відставки. В Офісі Президента категорично незадоволені результатами УЗ. В ОП готують сценарій зміщення Гізо Углави з посади в НАБУ і знищення всього грузинського клану при владі. Наші джерела інформують, що в ОП вже запущений кейс щодо переформатування влади", - пише Telegram-канал Резидент, у якого 119 тисяч підписників.

Водночас профільний Telegram-канал "Мысли Машиниста Мотрисы" пише про те, що Жмак не йде за власним бажанням тільки тому, що за звільнення йому виплатять велику суму компенсацій: "Жмак не йде за власним бажанням з банальної причини - якщо він буде звільнений примусово наглядової ради, то отримає більше виплат при звільненні".

Доповнення

Згідно з інформацією з Єдиного судового реєстру та інших відкритих даних випливає, що за час правління Володимира Жмака проти його менеджменту і його самого НАБУ не відкрив жодного кримінального провадження. Водночас у ЗМІ опубліковані матеріали, які вказують на те, що до плачевного стану "Укрзалізниці" у 2020 році, а саме недовиконання фінплану на 25 млрд (чверть від усього запланованого доходу) могли привести рішення члена правління "УЗ" Іраклі Езугбая, який подав у відставку. Повідомляється, що через його рішення знизити вартість вантажоперевезення, УЗ недоодержувала щомісяця близько 12 млн грн, а це приблизно 100-річна зарплата оглядача вагонів.

30 жовтня 2020 року меморандум про спільну боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" Володимир Жмак підписав з НАБУ. Відповідальним за напрямом був призначений детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, відомий у справі Роттердам +, яке закрили на початку 2021 року. До призначення Жмака в "УЗ" Гюльмагомедов вважав правопорушенням надання пільг на вантажоперевезення, проте щодо Езугбая не вжив ніяких заходів для відновлення прибутковості "УЗ", в усякому разі публічно про це інформації немає. Деякі ЗМІ вважають, що Денис Гюльмагомедов і Іраклі Езугбая пов'язані між собою через Михайла Саакашвілі, проте ця інформація ще не підтверджена. Відомо тільки те, що Гюльмагомедов отримував у 2019 році гонорари від фонду "Відродження" Джорджа Сороса, який нібито вважався також спонсором партії Михайла Саакашвілі. Відповідна інформація відображена в декларації детектива.

У кінці січня в парламенті була створена Тимчасова слідча комісія з оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці". На засіданні побували члени Наглядової ради та міністр інфраструктури Владислав Криклій. На 18 березня запланована доповідь Жмака перед членами ТСК. Також відомо, що ТСК перевіряє діяльність "Укрзалізниці" за кількома напрямками, в тому числі це стосується кримінальних справ. Не виключено, що можлива бездіяльність НАБУ також стане предметом вивчення ТСК.