Відставка Жмака: що про це пишуть Telegram-канали

ukru
21:00 • 33290 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 72068 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 59362 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101034 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68224 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97665 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116662 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144747 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184226 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312246 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104129 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102037 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105649 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101285 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97150 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60547 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312246 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246239 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339899 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64552 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110193 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110976 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107932 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121364 перегляди
Актуальне
Відставка Жмака: що про це пишуть Telegram-канали

Відставка Жмака: що про це пишуть Telegram-канали

Київ • УНН

 • 18793 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Наступного тижня главу правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака очікує відразу дві неприємні розмови. На 15 березня його викликала Наглядова рада, а 18 березня він повинен з доповіддю з'явитися на засіданні Тимчасової слідчої комісії. При цьому Telegram-канали пишуть, що роботою правління "УЗ" незадоволений сам Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Примітка: до інформації з Telegram-каналів слід ставитися як до "чуток", які іноді бувають правдивими

"Дійсно Володимир Жмак зараз за крок до відставки. В Офісі Президента категорично незадоволені результатами УЗ. В ОП готують сценарій зміщення Гізо Углави з посади в НАБУ і знищення всього грузинського клану при владі. Наші джерела інформують, що в ОП вже запущений кейс щодо переформатування влади", - пише Telegram-канал Резидент, у якого 119 тисяч підписників.

Водночас профільний Telegram-канал "Мысли Машиниста Мотрисы" пише про те, що Жмак не йде за власним бажанням тільки тому, що за звільнення йому виплатять велику суму компенсацій: "Жмак не йде за власним бажанням з банальної причини - якщо він буде звільнений примусово наглядової ради, то отримає більше виплат при звільненні".

Доповнення

Згідно з інформацією з Єдиного судового реєстру та інших відкритих даних випливає, що за час правління Володимира Жмака проти його менеджменту і його самого НАБУ не відкрив жодного кримінального провадження. Водночас у ЗМІ опубліковані матеріали, які вказують на те, що до плачевного стану "Укрзалізниці" у 2020 році, а саме недовиконання фінплану на 25 млрд (чверть від усього запланованого доходу) могли привести рішення члена правління "УЗ" Іраклі Езугбая, який подав у відставку. Повідомляється, що через його рішення знизити вартість вантажоперевезення, УЗ недоодержувала щомісяця близько 12 млн грн, а це приблизно 100-річна зарплата оглядача вагонів.

30 жовтня 2020 року меморандум про спільну боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" Володимир Жмак підписав з НАБУ. Відповідальним за напрямом був призначений детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, відомий у справі Роттердам +, яке закрили на початку 2021 року. До призначення Жмака в "УЗ" Гюльмагомедов вважав правопорушенням надання пільг на вантажоперевезення, проте щодо Езугбая не вжив ніяких заходів для відновлення прибутковості "УЗ", в усякому разі публічно про це інформації немає. Деякі ЗМІ вважають, що Денис Гюльмагомедов і Іраклі Езугбая пов'язані між собою через Михайла Саакашвілі, проте ця інформація ще не підтверджена. Відомо тільки те, що Гюльмагомедов отримував у 2019 році гонорари від фонду "Відродження" Джорджа Сороса, який нібито вважався також спонсором партії Михайла Саакашвілі. Відповідна інформація відображена в декларації детектива.

У кінці січня в парламенті була створена Тимчасова слідча комісія з оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці". На засіданні побували члени Наглядової ради та міністр інфраструктури Владислав Криклій. На 18 березня запланована доповідь Жмака перед членами ТСК. Також відомо, що ТСК перевіряє діяльність "Укрзалізниці" за кількома напрямками, в тому числі це стосується кримінальних справ. Не виключено, що можлива бездіяльність НАБУ також стане предметом вивчення ТСК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79