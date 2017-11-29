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Відставка віце-прем'єра Ірландії дозволила уникнути перевиборів

Відставка віце-прем'єра Ірландії дозволила уникнути перевиборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Відставка заступника прем'єр-міністра Ірландії Франсіс Фіцджеральд дозволила уникнути дострокових парламентських виборів в країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle. 

“Заступник прем’єр-міністра Ірландії Франсіс Фіцджеральд у вівторок, 28 листопада, подала у відставку, як того вимагала опозиційна партія „Фіанна фойл“. Це дозволило уникнути дострокових парламентських виборів в країні, так як у відповідь опозиціонери відкликали свою резолюцію про вотум недовіри діючому кабінету міністрів, голосування по якій мало відбутися в той же вечір”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, у 2015 році Франсіс Фіцджеральд, як повідомляє опозиція, будучи міністром юстиції, знала про спробу поліцейського керівництва Ірландії дискредитувати співробітника поліції, який викрив зловживання в правоохоронних органах, але нічого з цим не зробила.

У свою чергу сама Фіцджеральд зазначила, що прийняла рішення про відхід у відставку, поставивши “інтереси країни вище власної репутації”, щоб уникнути “потенційно дестабілізуючих дострокових виборів в цей критичний з точки зору історії час”.

Як повідомляв УНН, Ердоган назвав умову для своєї відставки.

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