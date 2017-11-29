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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 89700 просмотра

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11:14 • 80872 просмотра

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Отставка вице-премьера Ирландии позволила избежать перевыборов

Отставка вице-премьера Ирландии позволила избежать перевыборов

Киев  •  УНН

 • 10568 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Отставка заместителя премьер-министра Ирландии Франсис Фицджеральд позволила избежать досрочных парламентских выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Заместитель премьер-министра Ирландии Франсис Фицджеральд во вторник, 28 ноября, подала в отставку, как того требовала оппозиционная партия „Фианна Фойл“. Это позволило избежать досрочных парламентских выборов в стране, так как в ответ оппозиционеры отозвали свою резолюцию о вотуме недоверия действующему кабинету министров, голосование по которой должно было состояться в тот же вечер”, — говорится в сообщении.

Отмечено, в 2015 году Франсис Фицджеральд, как сообщает оппозиция, будучи министром юстиции, знала о попытке полицейского руководства Ирландии дискредитировать сотрудника полиции, вскрывшего злоупотребления в правоохранительных органах, но ничего с этим не сделала.

В свою очередь сама Фицджеральд отметила, что приняла решение об уходе в отставку, поставив “интересы страны выше собственной репутации”, чтобы избежать “потенциально дестабилизирующих досрочных выборов в это критическое с точки зрения истории время”.

Как сообщал УНН, Эрдоган назвал условие для своей отставки.

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