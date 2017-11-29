Отставка вице-премьера Ирландии позволила избежать перевыборов

“Заместитель премьер-министра Ирландии Франсис Фицджеральд во вторник, 28 ноября, подала в отставку, как того требовала оппозиционная партия „Фианна Фойл“. Это позволило избежать досрочных парламентских выборов в стране, так как в ответ оппозиционеры отозвали свою резолюцию о вотуме недоверия действующему кабинету министров, голосование по которой должно было состояться в тот же вечер”, — говорится в сообщении.

Отмечено, в 2015 году Франсис Фицджеральд, как сообщает оппозиция, будучи министром юстиции, знала о попытке полицейского руководства Ирландии дискредитировать сотрудника полиции, вскрывшего злоупотребления в правоохранительных органах, но ничего с этим не сделала.

В свою очередь сама Фицджеральд отметила, что приняла решение об уходе в отставку, поставив “интересы страны выше собственной репутации”, чтобы избежать “потенциально дестабилизирующих досрочных выборов в это критическое с точки зрения истории время”.

Как сообщал УНН, Эрдоган назвал условие для своей отставки.