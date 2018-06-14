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Відставка уряду Грузії: названо ім’я нового прем’єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" запропонувала на пост прем'єр-міністра країни кандидатуру міністра фінансів Мамуки Бахтадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Новости-Грузия".

36-річний Бахтадзе з 2010 по 2012 рік працював генеральним директором Грузинської міжнародної енергетичної корпорації. З квітня 2013 року чотири роки очолював державну компанію АТ "Грузинська Залізниця".

Бахтадзе став міністром фінансів в уряді колишнього прем'єра Георгія Квірікашвілі 13 листопада 2017 року.

Вчора, прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі пішов у відставку.

Відзначається, що відставка уряду пов’язана з протестними акціями в Грузії, що почалися в кінці травня. Протестуючі вимагають “відновлення справедливості” в справі про вбивство 16-річного підлітка в грудні 2017 року.

Нагадаємо, людей вийшли 31 травня до будівлі Головної прокуратури в грузинській столиці Тбілісі. Вони незадоволені рішенням суду щодо вбивства 16-річних підлітків Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе в центрі міста 1 грудня 2017 року.

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