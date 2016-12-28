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Відставка міністра оборони Молдови може мати наслідки для України - нардеп

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Відставка проєвропейського очільника оборонного відомства Молдови Анатолія Шалару може змінити позиції України у питанні військової співпраці з цією країною. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН.

Рішення нового керівника Кишиневу щодо відставки проєвропейського очільника оборонного відомства, який підтримував виведення російського контингенту з невизнаного Придністров’я, є сильним сигналом для можливої зміни позиції України у питанні військової співпраці з Молдовою. Вважаю відставку міністра оборони Республіки Молдова Анатолія Шалару ініційовану новообраним президентом Ігорем Додоном свідченням його "прогинання" під Москву. Цей крок шкодить регіональній безпеці, є сигналом зміни зовнішньополітичного курсу Кишинева", - відзначила І.Фріз.

Депутат навела слова ноообраного президента Молдови про політику щодо НАТО.

"І.Додон заявив дослівно наступне: "…цей міністр є тим, хто загравав з НАТО, прекрасно знаючи, що ми є нейтральною країною, відповідно до Конституції Республіки Молдова". Переконана, що питання кадрових змін, безумовно є суверенним рішенням країн. Втім, деякі з них несуть певні сигнали державам периметру. Відставка Шалару – негативний сигнал згортання співпраці Молдови з НАТО", - зазначила вона.

З її слів, у сучасних умовах європейські країни пострадянського простору мають лише два вибори: "НАТО або колонія Росії".

"Зберегти нейтралітет, на якому наполягає Додон, в умовах розташування на території Молдови російського військового контингенту не є можливим. Отже, хочу порекомендувати новому очільнику РМ та його апарату пeреглянути обгрунтування своєї політики у зв’язку з невідповідністю реаліям. Якщо нейтралітет дуже важливий для Кишиневу, то він має підтримати вимогу згортання російської присутності в ПМР. Якщо ні, - то чітко висловитися щодо підтримки незалежності Тирасполя, адже іноземна присутність на території РМ суперечить її Конституції", - додала І.Фріз.

Напередодні Ігор Додон відправив у відставку міністра оборони Анатолія Шалару.

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