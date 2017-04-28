Відсьогодні змінюються ПДР на перехрестях з круговим рухом

Закон передбачає, що перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, буде надаватися транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Як повідомляв УНН, 4 квітня парламент ухвалив відповідні зміни до правил дорожного руху для зменшення рівня аварійності на дорогах.



Президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав відповідні зміни до закону про дорожній рух.