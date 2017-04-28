Відсьогодні змінюються ПДР на перехрестях з круговим рухом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Закон про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу, набрав чинності з 28 квітня. Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Закон передбачає, що перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, буде надаватися транспортним засобам, які вже рухаються по колу.
Як повідомляв УНН, 4 квітня парламент ухвалив відповідні зміни до правил дорожного руху для зменшення рівня аварійності на дорогах.
Президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав відповідні зміни до закону про дорожній рух.