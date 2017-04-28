С сегодняшнего дня изменяются ПДД на перекрестках с круговым движением

Закон предусматривает, что преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, будет предоставляться транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Как сообщал УНН, 4 апреля парламент принял соответствующие изменения в правила дорожного движения для уменьшения уровня аварийности на дорогах.



Президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал соответствующие изменения в закон о дорожном движении.