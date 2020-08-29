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В Україну заборонили в'їзд для іноземців через коронавірус: постанова уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Відсьогодні та до 28 вересня включно заборонено в'їзд в Україну іноземним громадянам і особам без громадянства через пандемію коронавірусу. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду 27 серпня, передає УНН із посиланням на постанову Кабінету міністрів № 641.

В Україну заборонили в'їзд для іноземців через коронавірус: постанова уряду

“Враховуючи зростання кількості нових хворих на COVID-19 в Україні, Уряд ухвалив рішення запровадити тимчасові обмеження поїздок в Україну іноземців та осіб без громадянства”, — йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть з 00:00 год 29 серпня до 00:00 год 28 вересня 2020 року.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерство закордонних справ мало повідомити про це рішення закордонних партнерів і “провести всю дипломатичну роботу з цього приводу”.

У МЗС додається, що владою “визначено максимально широкий перелік винятків із заборони з метою пом’якшення її впливу на міжлюдські та бізнес-контакти”.

Заборона в’їзду не розповсюджується на іноземців, які:

— є одним із подружжя, батьками або дітьми громадянина України;

— прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

— прибувають в Україну з метою навчання;

— проходять військову службу у Збройних Силах;

— постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

— визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

— мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

— є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

— є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

— є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

— є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

— є інструкторами збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

— є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

— прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

— є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

— є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

— прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

У МЗС звернули увагу, що певні категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов’язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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