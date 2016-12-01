Відсьогодні в Україні зростають мінімальна зарплата і пенсія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 1 грудня цього року в Україні зростають на близько 10% прожитковий мінімум, мінімальна зарплата і мінімальна пенсія, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними відомства, прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу зростає з 1399 грн до 1544 грн. При цьому прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшується з 1450 грн до 1600 грн.
Мінімальна заробітна плата також зростає з 1450 до 1600 грн.
Крім того, мінімальна пенсія збільшується з 1130 до 1247 грн.
Мінімальна допомога з безробіття (застрахованим особам, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу) зростає з 1160 до 1280 грн.