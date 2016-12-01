С сегодняшнего дня в Украине растут минимальная зарплата и пенсия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 1 декабря этого года в Украине растут на около 10% прожиточный минимум, минимальная зарплата и минимальная пенсия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По данным ведомства, прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека растет с 1399 грн до 1544 грн. При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличивается с 1450 грн до 1600 грн.
Минимальная заработная плата также растет с 1450 до 1600 грн.
Кроме того, минимальная пенсия увеличивается с 1130 до 1247 грн.
Минимальное пособие по безработице (застрахованным лицам, у которых размер выплат зависит от страхового стажа) растет с 1160 до 1280 грн.