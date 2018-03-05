Відсьогодні українці можуть купувати квитки на потяги до Польщі онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З 5 березня українці зможуть купувати квитки онлайн на два міжнародні потяги, що прямують з Одеси та Ковеля до Перемишля та Хелма (Польща). Про це у Facebook повідомив в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.
“Впроваджуємо онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса — Перемишль та № 753/754 Ковель — Хелм. Опція доступна з 5 березня”, — повідомив Кравцов.
Як уточнив він, така послуга є зручною та популярною серед пасажирів, адже за статистикою пасажири купують понад 40% квитків через інтернет.
“На жаль, через технічні та бюрократичні моменти ця опція впроваджується не так швидко, як нам хотілося б. Але ми маємо чітку мету: онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди. І продовжуємо роботу в цьому напрямку”, — додав очільник “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, цього року “Укрзалізниця” планує оновити склад пасажирських вагонів, а також запровадити низку нових напрямків для подорожей українців.