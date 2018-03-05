С сегодняшнего дня украинцы могут покупать билеты на поезда в Польшу онлайн

“Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса — Перемышль и № 753/754 Ковель — Хелм. Опция доступна с 5 марта”, — сообщил Кравцов.

Как уточнил он, такая услуга является удобной и популярной среди пассажиров, ведь по статистике пассажиры покупают более 40% билетов через интернет.

“К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но у нас есть четкая цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении”, — добавил глава “Укрзализныци”.

Напомним, в этом году “Укрзализныця” планирует обновить состав пассажирских вагонов, а также ввести ряд новых направлений для путешествий украинцев.