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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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15:51 • 4802 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Відсьогодні у Київміськбуді стартує "Золота акція"

Київ • УНН

 • 21814 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” змінює умови купівлі квартири на виплат та розмір знижок на деяких об’єктах, повідомили УНН у компанії.

Відсьогодні у Київміськбуді стартує "Золота акція"

Розстрочка з першим внеском від 30%, окрім ЖК “Медовий” і “Медовий-2”, запроваджується на житлові комплекси “Райдужний”, “Каховська” (буд.4 і 5), “Абрикосовий”, “Урлівський-2”, “Отрада” та на апартаменти у апарт-комплексі у Пущі Водиці.

Запроваджено додаткову знижку +3% у якості лояльності за купівлю нерухомості за повну вартість.

“Золоту акцію” запроваджено на період з 5 до 31 жовтня 2019 року.

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