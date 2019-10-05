Відсьогодні у Київміськбуді стартує "Золота акція"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” змінює умови купівлі квартири на виплат та розмір знижок на деяких об’єктах, повідомили УНН у компанії.
Розстрочка з першим внеском від 30%, окрім ЖК “Медовий” і “Медовий-2”, запроваджується на житлові комплекси “Райдужний”, “Каховська” (буд.4 і 5), “Абрикосовий”, “Урлівський-2”, “Отрада” та на апартаменти у апарт-комплексі у Пущі Водиці.
Запроваджено додаткову знижку +3% у якості лояльності за купівлю нерухомості за повну вартість.
“Золоту акцію” запроваджено на період з 5 до 31 жовтня 2019 року.