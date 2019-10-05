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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодняшнего дня в Киевгорстрое стартует "Золотая акция"

Киев • УНН

 • 21814 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" меняет условия покупки квартиры в рассрочку и размер скидок на некоторых объектах, сообщили УНН в компании.

С сегодняшнего дня в Киевгорстрое стартует "Золотая акция"

Рассрочка с первым взносом от 30%, кроме ЖК "Медовый" и "Медовый-2", вводится на жилые комплексы "Радужный", "Каховская" (д.4 и 5), "Абрикосовый", "Урловский-2", "Отрада" и на апартаменты в апарт-комплексе в Пуще Водице.

Введена дополнительная скидка +3% в качестве лояльности при покупке недвижимости за полную стоимость.

"Золотая акция" введена на период с 5 по 31 октября 2019 года.

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