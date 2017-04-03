Відсьогодні тимчасово змінюється рух столичного автобусу №48
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. З 3 квітня через ремонтні роботи змінить рух київський автобус маршруту №48. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Із 10:30 3 квітня на час проведення робіт із асфальтування дорожнього покриття на вул. Ентузіастів в обох напрямках руху, на ділянці від вул. Раїси Окіпної до готелю “Славутич”, закривається рух автобусів маршруту № 48. Так, роботу автобусів маршруту № 48 організовано Русанівською Набережною до вул. Івана Миколайчука.
Як повідомляв УНН, невідомі в Києві почали демонтувати кафе в парку Т.Шевченка.
Крім того, у “Київміськбуді” повідомили, що не мають відношення до будівництва на місці Сінного ринку.