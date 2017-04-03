С сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24617 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100606 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116050 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106418 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107461 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103881 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48

С сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48

Киев  •  УНН

 • 13274 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. С 3 апреля за ремонтных работ изменит движение киевский автобус маршрута №48. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

С 10:30 3 апреля на время проведения работ по асфальтированию дорожного покрытия на ул. Энтузиастов в обоих направлениях движения на участке от ул. Раисы Окипной в гостиницу “Славутич”, закрывается движение автобусов маршрута № 48. Так, работу автобусов маршрута № 48 организовано Русановской набережной до ул. Ивана Миколайчука.

Как сообщал УНН, неизвестные в Киеве начали демонтировать кафе в парке Т.Шевченко.

Кроме того, в “Киевгорстрое” сообщили, что не имеют отношения к строительству на месте Сенного рынка.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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