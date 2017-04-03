С сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48

С 10:30 3 апреля на время проведения работ по асфальтированию дорожного покрытия на ул. Энтузиастов в обоих направлениях движения на участке от ул. Раисы Окипной в гостиницу “Славутич”, закрывается движение автобусов маршрута № 48. Так, работу автобусов маршрута № 48 организовано Русановской набережной до ул. Ивана Миколайчука.

Как сообщал УНН, неизвестные в Киеве начали демонтировать кафе в парке Т.Шевченко.

Кроме того, в “Киевгорстрое” сообщили, что не имеют отношения к строительству на месте Сенного рынка.