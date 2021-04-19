Відсьогодні стартує реєстрація ФОПів на отримання карантинних 8 тисяч гривень

“З 19-го квітня ФОПи та наймані працівники з „червоних“ карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Механізм подачі заявок залишається простим та зручним — через портал чи застосунок Дія. Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн”, — написав Шмигаль.

Що було раніше

Закон про підтримку малого бізнесу і людей у “червоних” зонах карантинних обмежень набув чинності у п’ятницю, 9 квітня.

Доступ до подачі заявки на допомогу у “Дії” обіцяли вже з 12 квітня.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви. Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.