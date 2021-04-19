С сегодняшнего дня стартует регистрация ФЛП на получение карантинных 8 тысяч гривен

“С 19-го апреля ФЛП и наемные работники из „красных“ карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение Дія. Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн”, — написал Шмыгаль.
Что было раньше
Закон о поддержке малого бизнеса и людей в “красных” зонах карантина вступил в силу в пятницу, 9 апреля.
Доступ к подаче заявки на помощь в “Операции” обещали уже с 12 апреля.
Дополнение
В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, подтвердившим выплату, а именно 33% получили средства через неделю после успешной подачи заявления. Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.
Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% — за технических проблем с платформой “Дія”, среди других причин — остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФОТ.
Общий объем предоставленной прошлом году единовременной материальной помощи в 8 тыс. Грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.