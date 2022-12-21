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Відсьогодні «Пункт Незламності» на території Київського КПК в Обухові працює 24/7

Відсьогодні «Пункт Незламності» на території Київського КПК в Обухові працює 24/7

Київ • УНН

 • 463290 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Власник Київського КПК, австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, вирішила збільшити часи роботи “Пункту Незламності” на території комбінату: відтепер він працює цілодобово. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник директора Pulp Mill Holding GmbH Іво Валчев.

Цитата

«Сьогодні я їду з Києва із тяжким серцем… За ці чотири дні, які я провів в Україні, я побачив війну, "шахедів", блекаут та неймовірну стійкість українців. Переживши на собі чергову брутальну атаку росіян, я зрозумів, що наш «Пункт Незламності» повинен працювати цілодобово. Маю надію, що таким чином ми допоможемо як обухівчанам, так і всім охочим пережити ці тяжкі для українського народу часи. Австрія з Вами, Україно!”, - повідомив заступник директора Pulp Mill Holding GmbH Іво Валчев.

У пресслужбі Київського КПК наголошують: попри те, що «Пункт Незламності» працює цілодобово, завітати до пункту можна лише до початку комендантської години - 23:00, а покинути його - вже після її закінчення о 5:00 ранку.

“У нашому “Пункті Незламності” можна безкоштовно пригоститися теплим чаєм та кавою, відпочити на гофроліжках, які виготовляє Київський КПК і провести за навчанням чи роботою стільки часу, скільки буде потрібно: інтернет, світло, тепло та вода доступні для кожного у необмеженій кількості”, - повідомили на комбінаті.

Нагадаємо

Через проблеми з електропостачанням в Україні та, зокрема, у місті Обухів, за ініціативи австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH, цієї неділі на території Київського КПК був відкритий “Пункт Незламності”.

Додамо

Київський КПК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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