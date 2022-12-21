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Теперь «Пункт Несокрушимости» на территории Киевского КБК в Обухове работает 24/7

Теперь «Пункт Несокрушимости» на территории Киевского КБК в Обухове работает 24/7

Киев • УНН

 • 463287 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Владелец Киевского КБК, австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH, решила увеличить время работы “Пункта Несокрушимости” на территории комбината: теперь он работает круглосуточно. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель директора Pulp Mill Holding GmbH Иво Валчев.

Цитата

“Сегодня я уезжаю из Киева с тяжелым сердцем... За эти четыре дня, которые я провел в Украине, я увидел войну, „шахедов“, блекаут и невероятную стойкость украинцев. Пережив на себе очередную брутальную атаку россиян, я понял, что наш „Пункт Несокрушимости“ должен работать круглосуточно. Надеюсь, что таким образом мы поможем как обуховчанам, так и всем желающим пережить эти тяжелые для украинского народа времена. Австрия с Вами, Украина!”, — сообщил заместитель директора Pulp Mill Holding GmbH Иво Валчев.

В пресс-службе Киевского КБК отмечают: несмотря на то, что “Пункт Несокрушимости” работает круглосуточно, посетить пункт можно только до начала комендантского часа — 23:00, а покинуть его — уже после его окончания в 5:00 утра.

“В нашем „Пункте Несокрушимости“ можно бесплатно угоститься теплым чаем и кофе, отдохнуть на гофрокроватях, которые производит Киевский КБК и провести за обучением или работой столько времени, сколько потребуется: интернет, свет, тепло и вода доступна для каждого в неограниченном количестве”, — сообщили на комбинате.

Напомним

Из-за проблем с электроснабжением в Украине и, в частности, в городе Обухов, по инициативе австрийской компании Pulp Mill Holding GmbH, в это воскресенье на территории Киевского КБК был открыт “Пункт Несокрушимости”.

Добавим

Киевский КБК — одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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