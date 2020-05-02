Відсьогодні проїзд Борщагівським шляхопроводом у бік Кільцевої дороги перекриють
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З 2-го травня проїзд Борщагівським шляхопроводом у бік Кільцевої дороги перекриють. Про повідомляє КК "Київавтодор", інформує УНН.
"На Борщагівському шляхопроводі розпочинається новий етап капітального ремонту. Дорожники відкривають рух усіма трьома смугами у бік центру. Натомість, проїзд у бік Борщагівки буде перекрито", - йдеться у повідомленні.
Об’їхати шляхопровід можна кількома маршрутами:
▪️ просп. Перемоги – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Г. Космосу;
▪️ вул. Голего – вул. Ніжинська – просп. Відрадний – вул. 9 Травня – просп. Корольова;
▪️ через Кільцеву дорогу.
"Під час ремонту замінять балки на 1 і 2 смугах руху, заллють нову монолітну плиту автопроїзду, влаштують кількашарову гідроізоляцію, встановлять деформаційні шви типу Maurer. Завдяки перекриттю дорожники ремонтні роботи виконають швидше. Відновити рух планують до 1 вересня", - повідомили у Київавтодорі.
Як повідомлялося раніше в УНН, будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу.