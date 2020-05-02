С сегодняшнего дня проезд Борщаговским путепроводом в сторону Кольцевой дороги перекроют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С 2 мая проезд Борщаговским путепроводом в сторону Кольцевой дороги перекроют. Об этом сообщает КК "Киевавтодор", передает УНН.
"На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Зато проезд в сторону Борщаговки будет перекрыт", - говорится в сообщении.
Объехать мост можно несколькими маршрутами:
▪️ просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса;
▪️ ул. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева;
▪️ через Кольцевую дорогу.
"Во время ремонта заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту автопроезда, устроят многослойную гидроизоляцию, установят деформационные швы типа Maurer. Благодаря перекрытию дорожники ремонтные работы выполнят быстрее. Восстановить движение планируют до 1 сентября", - сообщили в Киевавтодоре.
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