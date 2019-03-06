Відродження українського тютюнового виробника: ВТФ у топі найбільших платників податків України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Винниківська тютюнова фабрика зміцнила свою присутність на ринку виробників тютюнових виробів і увійшла до рейтингу найбільших платників податків України, передає УНН.

За підсумками 2018 року, Винниківська тютюнова фабрика увійшла до першої тридцятки найбільших платників податків України.

Рейтинг “ТОП-200 найбільших компаній України” опублікований на сайті rating.zone. За сумою сплачених податків ВТФ посіла 27 місце з 200. У 2017 році фабрика заплатила в держбюджет 1,6 млрд грн. У квітні 2018 року сума податків склала 240 млн грн, у травні — 370 млн грн. Підприємство неодноразово нагороджувалося відзнаками сумлінного платника податків.

Як раніше повідомляло обласне управління ДФС у Львівській області, за підсумками 9 місяців 2018 року Винниківська тютюнова фабрика очолила ТОП-30 найбільших платників податків до держбюджету на території області.

Нагадаємо, що в 1993 році на базі Львівської тютюнової фабрики було створено спільне американсько-українське підприємство ЗАТ "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львів". У 1998 іноземний інвестор прийняв рішення зупинити роботу тютюнової фабрики у Винниках. Після виходу інвестора, українські власники почали відроджувати підприємство. У 2016 йому повернули історичну назву — Винниківська тютюнова фабрика. На фабриці і в торговому будинку сьогодні працюють понад 2400 осіб.

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