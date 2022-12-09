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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Відпустки на зимові свята: на скільки зменшився попит та які напрямки будуть популярними цьогоріч серед українців

Відпустки на зимові свята: на скільки зменшився попит та які напрямки будуть популярними цьогоріч серед українців

Київ • УНН

 • 1121508 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кількість тих, хто планує відпустку на зимові свята за кордоном значно зменшилась і становить 10-15% від минулорічного обсягу. Єгипет, як і в довоєнний період, – найпопулярніший напрямок. Про це в коментарі УНН розповів президент Асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

Цитата

«Приблизно з травня українці почали потроху їздити у відпустки. Це не дуже зручно, звичайно, але можливо. Те саме і стосовно новорічних відпусток. Турагенції працюють, допомагають купувати. Проте бажаючих не дуже багато в порівнянні з минулим роком. Приблизно 10-15% від минулорічного обсягу. Як завжди, Єгипет – найпопулярніший напрямок. Виліт із Молдови чи з Польщі, що додає, звісно, додаткових складнощів. Також купують тури до Туреччини», – розповів Рудич.

Додамо

Директор Центру розвитку туризму Володимир Царук зазначив, що крім Єгипту в різдвяний сезон серед українців користуватимуться популярністю поїздки до Польщі та Словаччини.

Щодо внутрішнього туризму, то найпопулярнішим буде Карпатський регіон і гірськолижні курорти вже готуються до сезону.

«Дехто планує якщо не відпустки, то просто взяти якусь частину вихідних і поїхати на різдвяні свята. Якщо говорити про Україну, то це Буковель, Славське, Закарпаття. Ці місця будуть популярні і очікується, що будуть непогано заповнені. Хоча обсяг дуже знизився. У порівнянні з минулим роком внутрішній туризм скоротився десь на 80-90%», – сказав Царук.

Нагадаємо

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротились на 18%.

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