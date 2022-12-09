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Отпуска на зимние праздники: на сколько уменьшился спрос и какие направления будут популярны в этом году среди украинцев

Отпуска на зимние праздники: на сколько уменьшился спрос и какие направления будут популярны в этом году среди украинцев

Киев • УНН

 • 1121508 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Количество планирующих отпуск на зимние праздники за границей значительно уменьшилось и составляет 10-15% от прошлогоднего объема. Египет, как и в довоенный период, – самое популярное направление. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

Цитата

«Приблизительно с мая украинцы начали понемногу ездить в отпуска. Это не очень удобно, конечно, но возможно. То же и в отношении новогодних отпусков. Турагентства работают, помогают покупать. Однако желающих не очень много по сравнению с прошлым годом. Приблизительно 10-15% от прошлогоднего объема. Как всегда, Египет – самое популярное направление. Вылет из Молдовы или из Польши, что, конечно, добавляет дополнительных сложностей. Также покупают туры в Турцию», – рассказал Рудич.

Добавим

Директор Центра развития туризма Владимир Царук отметил, что кроме Египта в рождественский сезон среди украинцев будут пользоваться популярностью поездки в Польшу и Словакию.

Что касается внутреннего туризма, то самым популярным будет Карпатский регион и горнолыжные курорты уже готовятся к сезону.

«Некоторые планируют если не отпуска, то просто взять какую-то часть выходных и уехать на рождественские праздники. Если говорить об Украине, то это Буковель, Славское, Закарпатье. Эти места будут популярны и ожидается, что будут хорошо заполнены. Хотя объем сильно снизился. По сравнению с прошлым годом, внутренний туризм сократился где-то на 80-90%», – сказал Царук.

Напомним

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились на 18%.

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