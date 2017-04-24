Відповідальність за загибель члена місії ОБСЄ несе військово-політичне керівництво РФ – О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Відповідальність за загибель члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та поранення двох представників Місії несе на військово-політичному керівництві Російської Федерації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН з посиланням на його прес-службу.
“Цей підрив є спланованим терористичним актом, скерованим проти місії ОБСЄ на Донбасі. Повну відповідальність за цей терористичний акт несе військово-політичне керівництво РФ, яке контролює окуповану територію Донбасу. Жодні дії гібридних військ не відбуваються без узгодження з російським Генштабом”, — зазначив О.Турчинов.
За словами О. Турчинова, вчора на окупованій Росією території, одна з машин СММ ОБСЄ підірвалась на міні, закладеній бойовиками російсько-терористичних угруповань.
“Одне із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ, — призупинення патрулювання окупованої території для масштабного та неконтрольованого переміщення російського озброєння та військової техніки з метою подальшої підготовки масштабних військових провокацій”, — зазначив секретар РНБО України.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.