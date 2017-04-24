Ответственность за гибель члена миссии ОБСЕ несет военно-политическое руководство РФ - А.Турчинов

"Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом ", - отметил А.Турчинов.

По словам А.Турчинова, вчера на оккупированной Россией территории, одна из машин СММ ОБСЕ взорвалась на мине, заложенной боевиками российско-террористических группировок.

"Одна из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, - приостановление патрулирование оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - отметил секретарь СНБО Украины.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.