Відповідальність за якість медицини більшість українців покладають на Президента, ніж на уряд – дослідження

"Більшість громадян (51%) вважає, що головну відповідальність за якісну охорону здоров’я та підготовку медичних закладів до роботи в умовах пандемії несе профільне міністерство. Ще 17% українців головну відповідальність покладають на Президента України, що вдвічі більше, ніж кількість тих, хто покладає відповідальність на Уряд", - йдеться у даних дослідження.

Також зазначається, що про відповідальність Президента за підготовку до пандемії частіше говорили респонденти у західному і центральному макрорегіонах.

Додамо, дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.