Відповідальність за підрив авто місії ОБСЄ лежить на бойовиках - Міноборони

“Хочемо зазначити, що уся відповідальність за цю трагедію лежить на бойовиках, оскільки згаданий район ще з літа 2014 року повністю контролюється бандформуваннями так званої "ЛНР". Пункт 6 Меморандуму від 20 вересня 2014 року передбачає розмінування прифронтових територій. Отже, цей трагічний інцидент вкотре засвідчує про невиконання мінських угод з боку противника”, — зазначив О.Мотузяник.

Крім того, О.Мотузяник наголосив, що українська влада виступає за ретельне розслідування обставин підриву автомобіля місії ОБСЄ та притягнення винуватців до відповідальності.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.