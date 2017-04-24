Ответственность за подрыв авто миссии ОБСЕ лежит на боевиках - Минобороны

“Хотим отметить, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках, поскольку упомянутый район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями так называемой „ЛНР“. Пункт 6 Меморандума от 20 сентября 2014 предусматривает разминирования прифронтовых территорий. Итак, этот трагический инцидент еще раз подтверждает о невыполнении минских соглашений со стороны противника”, — отметил А.Мотузяник.

Кроме того, А.Мотузяник подчеркнул, что украинская власть выступает за тщательное расследование обстоятельств взрыва автомобиля миссии ОБСЕ и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля — из Германии и Чехии — отправились в больницу для медицинского обследования.