Ответственность за подрыв авто миссии ОБСЕ лежит на боевиках - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ответственность за смертельный инцидент с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе полностью лежит на боевиках. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
“Хотим отметить, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках, поскольку упомянутый район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями так называемой „ЛНР“. Пункт 6 Меморандума от 20 сентября 2014 предусматривает разминирования прифронтовых территорий. Итак, этот трагический инцидент еще раз подтверждает о невыполнении минских соглашений со стороны противника”, — отметил А.Мотузяник.
Кроме того, А.Мотузяник подчеркнул, что украинская власть выступает за тщательное расследование обстоятельств взрыва автомобиля миссии ОБСЕ и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля — из Германии и Чехии — отправились в больницу для медицинского обследования.