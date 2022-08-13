"Відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною": Резніков закликав країни "Рамштайна" до співпраці

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«Відповідальність росіян за воєнні злочини буде невідворотною», – заявив Резніков.

«Переконаний, що притягнення злочинців до відповідальності має стати частиною спільних зусиль міжнародної коаліції, яка протидіє російській агресії. Саме тому я ініціюю звернення через наше Міністерство закордонних справ до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group (відома в Україні як формат «Рамштайн») з проханням делегувати експертів з військової юстиції, фахівців з протидії воєнним злочинам», – повідомив міністр.

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Мета ініціативи – утворити міжнародні групи, які допомагатимуть з роботою по конкретних кейсах російських воєнних злочинів в Україні, а також аналізуватимуть практичні аспекти покарання за воєнні злочини, вчинені під час війни, що містить багато гібридних елементів.

Міністр зазначив, що важливою складовою протидії воєнним злочинам має стати демонстрація, що покарання буде невідворотним і не обмеженим в часі. І передусім це стосується не рядових виконавців, а осіб, які віддають накази, заохочують чи виправдовують злочини.

Резніков додав, що координація у сфері покарання російських злочинців може стати важливим доповненням роботи з надання допомоги зброєю.

«Так само я вже звернувся через наше МЗС до Президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано щодо необхідності інтерпретації статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням сучасних умов та обставин жахливих злочинів російської федерації проти українських військовополонених. Зокрема, у контексті розгляду конкретної справи українських військовополонених, рішення за яким може стати дороговказом під час розгляду інших справ. Юридичний фронт має послати кремлю та усім причетним до агресії проти України чіткий сигнал, що вислизнути чи сховатися не вийде», – зазначив Резніков.

Він також нагадав про спільну заяву Сил оборони, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, передусім – захисників і захисниць Маріуполя.

Нагадаємо

Посол США в Україні Бріджит Брінк обговорила з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним співпрацю щодо притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини в Україні.