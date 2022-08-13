"Ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой": Резников призвал страны "Рамштайна" к сотрудничеству

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«Ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой», – заявил Резников.

«Убежден, что привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии. Именно поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат «Рамштайн») с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям», – сообщил министр.

Детали

Цель инициативы – создать международные группы, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов.

Министр отметил, что важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени. И, прежде всего, это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряющих или оправдывающих преступления.

Резников добавил, что координация в сфере наказания российских преступников может стать принципиальным дополнением работы по оказанию помощи оружием.

«Так же я уже обратился через наш МИД к Президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений российской федерации против украинских военнопленных. В частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому может стать указателем при рассмотрении других дел. Юридический фронт должен послать кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или скрыться не получится», – отметил Резников.

Он также напомнил о совместном заявлении Сил обороны, чтобы привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, прежде всего – защитников и защитниц Мариуполя.

Напомним

Посол США в Украине Бриджит Бринк обсудила с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным сотрудничество по привлечению к ответственности россии за военные преступления в Украине.