Відпочиваючий проломив голову працівникові одеського пляжу через шезлонг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. 37-річний влаштував бійку з працівником одного з одеських пляжів, не бажаючи заплатити за зайнятий шезлонг.
Як повідомили в регіональному управлінні нацполіціі, відпочиваючий з Черкаської області на пляжі відмовився заплатити за шезлонг і вступив у перепалку з персоналом. Однак вже через якийсь час словесна лайка переросла в нанесення побоїв працівникові розважального закладу.
Потерпілий отримав черепно-мозкову травму. Після інциденту відпочиваючий втік, незабаром його розшукали та затримали у центрі міста. У поліції зазначили, що нападник на працівника пляжу знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Зазначимо, що з настанням піку сезону відпусток для відпочиваючих на одеських пляжах залишається все менше вільного піщаного місця, не зайнятого платними шезлонгами або тапчанами. Перше місце з недоступності для безкоштовного відпочинку впевнено тримають пляжі Аркадії. Ціна за місце тут коливається від 200 гривень за звичайний шезлонг до 1600 гривень за VIP-намет.