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Відпочиваючий проломив голову працівникові одеського пляжу через шезлонг

Відпочиваючий проломив голову працівникові одеського пляжу через шезлонг

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. 37-річний влаштував бійку з працівником одного з одеських пляжів, не бажаючи заплатити за зайнятий шезлонг.

Як повідомили в регіональному управлінні нацполіціі, відпочиваючий з Черкаської області на пляжі відмовився заплатити за шезлонг і вступив у перепалку з персоналом. Однак вже через якийсь час словесна лайка переросла в нанесення побоїв працівникові розважального закладу.

Потерпілий отримав черепно-мозкову травму. Після інциденту відпочиваючий втік, незабаром його розшукали та затримали у центрі міста. У поліції зазначили, що нападник на працівника пляжу знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначимо, що з настанням піку сезону відпусток для відпочиваючих на одеських пляжах залишається все менше вільного піщаного місця, не зайнятого платними шезлонгами або тапчанами. Перше місце з недоступності для безкоштовного відпочинку впевнено тримають пляжі Аркадії. Ціна за місце тут коливається від 200 гривень за звичайний шезлонг до 1600 гривень за VIP-намет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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