Відомий туроператор закриває ще один польотний напрямок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Рейси ANR5991 за маршрутом Одеса-Ріміні та ANR5992 Ріміні-Одеса, заплановані на 01 серпня на борту YanAir, були відкладені через технічні причини. Про це УНН повідомили у прес-службі Join UP!.
Вивізний рейс для туристів з Ріміні до Одеси запланований на 03 серпня.
У ситуації, що склалася, туроператор прийняв рішення скоротити напрямок Одеса-Ріміні, щоб знизити навантаження на партнерські авіакомпанії.
Туристам рейсу ANR5991 з Одеси компанія також запропонувала варіант вильоту до Ріміні з Києва 08 серпня.
Як повідомляв УНН, туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина.
Нагадаємо, рейси маршруту Одеса-Ріміні (Італія) та Ріміні-Одеса, які були заплановані до вильоту 01 серпня о 08:00 і 10:35 відповідно, відкладені на 02 серпня.