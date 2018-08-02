Відомий туроператор закриває ще один польотний напрямок

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Рейси ANR5991 за маршрутом Одеса-Ріміні та ANR5992 Ріміні-Одеса, заплановані на 01 серпня на борту YanAir, були відкладені через технічні причини. Про це УНН повідомили у прес-службі Join UP!.

Вивізний рейс для туристів з Ріміні до Одеси запланований на 03 серпня.

У ситуації, що склалася, туроператор прийняв рішення скоротити напрямок Одеса-Ріміні, щоб знизити навантаження на партнерські авіакомпанії.

Туристам рейсу ANR5991 з Одеси компанія також запропонувала варіант вильоту до Ріміні з Києва 08 серпня.

Як повідомляв УНН, туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина.

Нагадаємо, рейси маршруту Одеса-Ріміні (Італія) та Ріміні-Одеса, які були заплановані до вильоту 01 серпня о 08:00 і 10:35 відповідно, відкладені на 02 серпня.

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