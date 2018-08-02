Известный туроператор закрывает еще одно полетное направление
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 01 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Join UP !.
Вывозной рейс для туристов из Римини в Одессу запланирован на 03 августа.
В сложившейся ситуации туроператор принял решение сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании.
Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини с Киева 08 августа.
Как сообщал УНН, туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталии, Турция.
Напомним, рейсы маршрута Одесса-Римини (Италия) и Римини-Одесса, которые были запланированы к вылету 1 августа в 08:00 и 10:35 соответственно, отложенные на 02 августа.